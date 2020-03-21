Польские власти готовят поездку делегации в Смоленск в сокращенном составе
12:00 21.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Польши готовятся отправить делегацию в Смоленск на десятую годовщину катастрофы польского правительственного авиалайнера Ту-154М и 80-ю годовщину катынской трагедии, несмотря на ограничения, связанные с распространением коронавируса нового типа. Однако состав делегации будет сокращен, сообщил в субботу в эфире радиостанции Эр-эм-эф (RMF) лидер правящей в Польше партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский.
"Число людей, которые должны поехать, было сильно ограничено. Изначально должно было быть четыре самолета, а сейчас один", - сказал он, еще раз подтвердив, что сам планирует поехать.
По его словам, сложности могут возникнуть из-за того, что Россия из-за распространения коронавируса закрыла границы для иностранцев. "На данный момент мы еще не знаем, будут ли они готовы открыть ее для делегации", -
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