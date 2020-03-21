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НОВОСТИ

На севере Подмосковья бушует крупный пожар. В тушении участвуют три вертолета

12:20 21.03.2020 Источник: Интерфакс

Площадь пожара на заводском складе в Дмитрове на севере Подмосковья увеличилась до 60 тысяч кв. м, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе подмосковного главка МЧС. "По уточненной информации, площадь пожара 60 тыс. кв.м.", - сказали в пресс-службе. По ее данным, МЧС готовит авиацию и пожарный поезд для тушения пожара.

В пресс-службе МЧС РФ добавили, что "на место пожара вылетел вертолет МЧС России К-32 с ВСУ-5 (водосливное устройство - ИФ)". Позднее в ведомстве сообщили, что "второй вертолет - Ка-32 МЧС России с ВСУ-5 - и третий - Ми-8 - МЧС России вылетели для тушения пожара".

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