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НОВОСТИ

Новые предложения России по нефти будут рассмотрены властями Белоруссии

13:00 21.03.2020 Источник: Газета.Ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с рабочей группой заявил, что Россия полностью поддержала предложения Минска по поставкам нефти, - пишет Газета.ru со ссылкой на агентство «БелТА».

На встрече присутствовали премьер-министр страны Сергей Румас, белорусский вице-премьер Юрий Назаров, председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков и ряд других высокопоставленных лиц Белоруссии.

Белорусский лидер сообщил, что поручил министрам рассмотреть новые предложения от Москвы, которые Минск получил три дня назад.

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