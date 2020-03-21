Синоптики прогнозируют почти летнюю погоду в Москве на следующей неделе
13:10 21.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Перемещение антициклона принесет потепление в Москву со среды, 25 марта. Однако ночи останутся прохладными, и разница ночных и дневных температур будет достигать 15 градусов, что характерно летнему периоду, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Мы [Москва] до вторника [24 марта] будем находиться в холодной части антициклона, то есть в восточной. В ней наблюдаются холодные северные ветры. Затем постепенно этот антициклон будет перемещаться, и мы окажемся на западной его периферии, а в ней уже теплые воздушные массы, с юга. Поэтому, начиная со среды, потепление", - сказал он.
По словам Вильфанда, температура вырастет до двузначных значений уже в четверг, 26 марта. Однако ночи останутся холодными. "Это для антициклона характерная особенность - очень высокая амплитуда суточной температуры. Почти 15 градусов амплитуды будут. Летние почти", - отметил он.
НОВОСТИ
- 13:50 21.03.2020
- В компании, которые увольняют людей из-за коронавируса, может прийти прокуратура - Мишустин
- 13:40 21.03.2020
- Минфин РФ: Бюджет пока за два месяца исполняется по плану
- 13:25 21.03.2020
- Правительство России проследит за тем, чтобы не возникло дефицита бензина
- 13:15 21.03.2020
- Банк России запускает большую программу льготного кредитования - Мишустин
- 13:00 21.03.2020
- Новые предложения России по нефти будут рассмотрены властями Белоруссии
- 12:20 21.03.2020
- На севере Подмосковья бушует крупный пожар. В тушении участвуют три вертолета
- 12:00 21.03.2020
- Польские власти готовят поездку делегации в Смоленск в сокращенном составе
- 11:30 21.03.2020
- Для туристов, скучающих по Италии, появилось особое мобильное приложение
- 10:30 21.03.2020
- Российские тест-системы для выявления COVID-19 работают уже в 13 странах
- 09:36 21.03.2020
- Коронавирус и обвал рубля "отправили" россиян в банки за кредитами
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать