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Синоптики прогнозируют почти летнюю погоду в Москве на следующей неделе

13:10 21.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Перемещение антициклона принесет потепление в Москву со среды, 25 марта. Однако ночи останутся прохладными, и разница ночных и дневных температур будет достигать 15 градусов, что характерно летнему периоду, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Мы [Москва] до вторника [24 марта] будем находиться в холодной части антициклона, то есть в восточной. В ней наблюдаются холодные северные ветры. Затем постепенно этот антициклон будет перемещаться, и мы окажемся на западной его периферии, а в ней уже теплые воздушные массы, с юга. Поэтому, начиная со среды, потепление", - сказал он.

По словам Вильфанда, температура вырастет до двузначных значений уже в четверг, 26 марта. Однако ночи останутся холодными. "Это для антициклона характерная особенность - очень высокая амплитуда суточной температуры. Почти 15 градусов амплитуды будут. Летние почти", - отметил он.

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