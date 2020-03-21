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НОВОСТИ

Банк России запускает большую программу льготного кредитования - Мишустин

13:15 21.03.2020 Источник: Интерфакс

Правительство РФ совместно с Центральным банком принимает меры, чтобы на фоне распространения коронавируса и волатильности на рынках поддержать малый бизнес, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Совместно с Банком России мы решаем две взаимосвязанные задачи. Во-первых, не допустить снижения объемов кредитования реального сектора, во-вторых поддержать малый и средний бизнес. Это турагентства, небольшие гостиницы, парикмахерские, ремонтные мастерские и другие небольшие компании сферы услуг, которые из-за сокращения спроса и ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции оказались в достаточно затруднительном положении", - сказал Мишустин в ходе совещания по экономическим вопросам.

Он сообщил, что Банк России запускает большую дополнительную программу льготного кредитования таких небольших компаний, чтобы помочь им избежать финансовых проблем.

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