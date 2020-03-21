Правительство России проследит за тем, чтобы не возникло дефицита бензина

13:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил следить за тем, чтобы в стране не возникало дефицита топлива. Об этом глава кабмина заявил на совещании по экономическим вопросам.

"Необходимо смотреть, как складывается ситуация с обеспечением людей и предприятий топливом", - подчеркнул глава правительства.