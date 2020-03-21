Минфин РФ: Бюджет пока за два месяца исполняется по плану
13:40 21.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экономика РФ пока развивается в планировавшихся ранее трендах, бюджет исполняется по плану. Об этом заявил в субботу министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в ходе совещания по экономическим вопросам у премьер-министра Михаила Мишустина.
"По экономической ситуации мы видим, что, по данным министерства экономики, экономика пока развивается в тех трендах, которые мы планировали. За два месяца рост составил 2,3%. В целом бюджет пока за два месяца также исполняется по плану", - сказал он.
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