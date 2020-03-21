В компании, которые увольняют людей из-за коронавируса, может прийти прокуратура - Мишустин
13:50 21.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что увольнения сотрудников в нынешней ситуации с коронавирусом могут быть только крайней мерой.
"Сегодня можно и нужно использовать все формы гибкой занятости людей: это может быть где-то сокращенный рабочий день, где-то удаленка, которая в наибольшей степени соответствует рекомендациям наших медиков", - заявил глава кабинета министров на совещании по экономическим вопросам. При этом он предупредил: "Мы будем отдельно следить за тем, как идет перевод на удаленный режим".
"Но увольнения в нынешней непростой ситуации должны быть крайней мерой. Если у кого-то возникнет соблазн воспользоваться шумихой вокруг коронавируса и решить свои текущие проблемы за счет сокращения персонала, такие предприятия будет проверять трудовая инспекция, ФНС и прокуратура", - подчеркнул председатель правительства.
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