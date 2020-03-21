Общественный транспорт в Киеве полностью прекратит работу из-за коронавируса
14:15 21.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Общественный транспорт в Киеве в воскресенье полностью прекратит работу в рамках ужесточения карантинных мер для борьбы с новым коронавирусом. Об этом в субботу сообщил министр внутренних дел страны Арсен Аваков.
"Киев останавливает пассажирские перевозки, кроме работников экстренных служб, аптек и продуктовых магазинов. С воскресенья", - написал он на странице в "Фейсбуке".
Ранее в субботу Аваков сообщал, что власти Украины в ближайшее время по всей стране значительно ужесточат карантинные меры в связи с пандемией. Глава МВД высказался за полное прекращение работы всех предприятий, за исключением "критически важных" для государства. Часть компаний, по его мнению, следует перепрофилировать для производства лекарств и медоборудования.
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