Пациент больничного комплекса в Коммунарке рассказал о пребывании в стационаре

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Побывавший в больничном комплексе в Коммунарке Максим Кириллов, излечившийся от коронавируса, сообщил о том, как он провел время в стационаре. По словам бывшего пациента, условия содержания больных в больничном комплексе, хорошие, а всем, кто там содержится, предлагается хорошая еда.

«Все просто супер. Вот я вегетарианец и мог питаться, предлагались какие-то постные вещи. Это не ресторан, но еда по больничным меркам очень приличная. И по палатам вообще супер», — сообщил Кириллов.

По словам Кириллова, пациентов в Коммунарке активно лечат. «Как показывает мой опыт, со всеми признаками и симптомами терапия есть, лечат, положительные результаты есть», — заявил он.

Экс-пациент советует тем горожанам, у кого есть признаки простудных заболеваний, минимизировать контакты, оставаться дома, а при ухудшении самочувствия — вызывать скорую помощь. «Если есть какие-то подозрения, для всех, кто находится в городе, не в больнице, если есть какие-то признаки, воздержитесь от контактов, максимально минимизируйте контакты. Дай бог, у вас просто сезонный грипп, переболейте им дома, посидите несколько дней. Если какие-то симптомы вдруг более серьезные, то вызывайте скорую», — рекомендует Кириллов.