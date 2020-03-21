Пациент больничного комплекса в Коммунарке рассказал о пребывании в стационаре
14:47 21.03.2020
Побывавший в больничном комплексе в Коммунарке Максим Кириллов, излечившийся от коронавируса, сообщил о том, как он провел время в стационаре. По словам бывшего пациента, условия содержания больных в больничном комплексе, хорошие, а всем, кто там содержится, предлагается хорошая еда.
«Все просто супер. Вот я вегетарианец и мог питаться, предлагались какие-то постные вещи. Это не ресторан, но еда по больничным меркам очень приличная. И по палатам вообще супер», — сообщил Кириллов.
По словам Кириллова, пациентов в Коммунарке активно лечат. «Как показывает мой опыт, со всеми признаками и симптомами терапия есть, лечат, положительные результаты есть», — заявил он.
Экс-пациент советует тем горожанам, у кого есть признаки простудных заболеваний, минимизировать контакты, оставаться дома, а при ухудшении самочувствия — вызывать скорую помощь. «Если есть какие-то подозрения, для всех, кто находится в городе, не в больнице, если есть какие-то признаки, воздержитесь от контактов, максимально минимизируйте контакты. Дай бог, у вас просто сезонный грипп, переболейте им дома, посидите несколько дней. Если какие-то симптомы вдруг более серьезные, то вызывайте скорую», — рекомендует Кириллов.
НОВОСТИ
- 15:20 21.03.2020
- В Московской области подтверждены 35 случаев заболевания коронавирусом
- 14:15 21.03.2020
- Общественный транспорт в Киеве полностью прекратит работу из-за коронавируса
- 13:50 21.03.2020
- В компании, которые увольняют людей из-за коронавируса, может прийти прокуратура - Мишустин
- 13:40 21.03.2020
- Минфин РФ: Бюджет пока за два месяца исполняется по плану
- 13:25 21.03.2020
- Правительство России проследит за тем, чтобы не возникло дефицита бензина
- 13:15 21.03.2020
- Банк России запускает большую программу льготного кредитования - Мишустин
- 13:10 21.03.2020
- Синоптики прогнозируют почти летнюю погоду в Москве на следующей неделе
- 13:00 21.03.2020
- Новые предложения России по нефти будут рассмотрены властями Белоруссии
- 12:20 21.03.2020
- На севере Подмосковья бушует крупный пожар. В тушении участвуют три вертолета
- 12:00 21.03.2020
- Польские власти готовят поездку делегации в Смоленск в сокращенном составе
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать