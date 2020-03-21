15:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Подмосковье выросло почти вдвое за сутки - с 18 до 35. Об этом сообщается в субботу в телеграм-канале регионального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Московской области подтверждены 35 случаев заболевания коронавирусом", - сказали в штабе. По данным на 20 марта, в регионе было зарегистрировано 18 случаев.