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НОВОСТИ

Отменен чемпионат мира по хоккею

17:30 21.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мужской чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти в швейцарских Цюрихе и Лозанне, отменен в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF). Турнир должен был пройти с 8 по 24 мая.

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