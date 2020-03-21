Отменен чемпионат мира по хоккею
17:30 21.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мужской чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти в швейцарских Цюрихе и Лозанне, отменен в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF). Турнир должен был пройти с 8 по 24 мая.
НОВОСТИ
- 18:10 21.03.2020
- Сергею Лаврову присвоено звание Героя труда
- 18:10 21.03.2020
- В России 12 млн человек живут без водопровода - Счетная палата
- 17:43 21.03.2020
- За 21 марта поступило уже 8 сообщений о "минировании" самолетов
- 17:41 21.03.2020
- Беглов - туристам: Приезжать в Петербург не стоит, здесь нечем заняться
- 17:20 21.03.2020
- Примерно 2 тыс граждан России застряли из-за закрытия границ в Египте
- 15:20 21.03.2020
- В Московской области подтверждены 35 случаев заболевания коронавирусом
- 14:47 21.03.2020
- Пациент больничного комплекса в Коммунарке рассказал о пребывании в стационаре
- 14:15 21.03.2020
- Общественный транспорт в Киеве полностью прекратит работу из-за коронавируса
- 13:50 21.03.2020
- В компании, которые увольняют людей из-за коронавируса, может прийти прокуратура - Мишустин
- 13:40 21.03.2020
- Минфин РФ: Бюджет пока за два месяца исполняется по плану
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать