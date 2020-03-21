Отменен чемпионат мира по хоккею

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мужской чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти в швейцарских Цюрихе и Лозанне, отменен в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF). Турнир должен был пройти с 8 по 24 мая.