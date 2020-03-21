Беглов - туристам: Приезжать в Петербург не стоит, здесь нечем заняться
17:41 21.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рекомендовал туристам не посещать город из-за ситуации с распространением коронавируса.
"Я хотел бы обратиться ко всем жителям нашей страны. Сейчас многие собираются на время каникул, а они во многих регионах большие, приехать в Петербург. Но я бы не рекомендовал приезжать в Петербург, потому что кинотеатры, театры и другие заведения сегодня закрыты, и здесь нечего делать", - сказал он в субботу журналистам.
Губернатор добавил, что приезд в Петербург может быть опасен, как для самого города, так и для приезжающих. При этом, отметил он, закрывать город на карантин не планируется. "Город полностью закрыть нельзя. Нельзя закрыть все рестораны, метро", - сказал он.
НОВОСТИ
- 18:10 21.03.2020
- Сергею Лаврову присвоено звание Героя труда
- 18:10 21.03.2020
- В России 12 млн человек живут без водопровода - Счетная палата
- 17:43 21.03.2020
- За 21 марта поступило уже 8 сообщений о "минировании" самолетов
- 17:30 21.03.2020
- Отменен чемпионат мира по хоккею
- 17:20 21.03.2020
- Примерно 2 тыс граждан России застряли из-за закрытия границ в Египте
- 15:20 21.03.2020
- В Московской области подтверждены 35 случаев заболевания коронавирусом
- 14:47 21.03.2020
- Пациент больничного комплекса в Коммунарке рассказал о пребывании в стационаре
- 14:15 21.03.2020
- Общественный транспорт в Киеве полностью прекратит работу из-за коронавируса
- 13:50 21.03.2020
- В компании, которые увольняют людей из-за коронавируса, может прийти прокуратура - Мишустин
- 13:40 21.03.2020
- Минфин РФ: Бюджет пока за два месяца исполняется по плану
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать