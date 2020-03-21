Беглов - туристам: Приезжать в Петербург не стоит, здесь нечем заняться

17:41 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рекомендовал туристам не посещать город из-за ситуации с распространением коронавируса.

"Я хотел бы обратиться ко всем жителям нашей страны. Сейчас многие собираются на время каникул, а они во многих регионах большие, приехать в Петербург. Но я бы не рекомендовал приезжать в Петербург, потому что кинотеатры, театры и другие заведения сегодня закрыты, и здесь нечего делать", - сказал он в субботу журналистам.

Губернатор добавил, что приезд в Петербург может быть опасен, как для самого города, так и для приезжающих. При этом, отметил он, закрывать город на карантин не планируется. "Город полностью закрыть нельзя. Нельзя закрыть все рестораны, метро", - сказал он.