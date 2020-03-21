За 21 марта поступило уже 8 сообщений о "минировании" самолетов

17:43 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Анонимное сообщение об угрозе взрыва на бортах еще пяти пассажирских самолетов поступило в экстренные службы, число "заминированных" за день самолетов внутрироссийских рейсов на данный момент составляет восемь. Об этом ТАСС сообщили в субботу в правоохранительных органах.

"Неизвестные сообщили о "минировании" еще пяти самолетов: Сургут - Москва, Хабаровск - Москва, Москва - Волгоград, Москва - Тюмень, Москва - Самара", - сказал источник. Ранее поступило сообщение о "минировании" рейсов Москва - Пермь, Иркутск - Москва, Москва - Санкт-Петербург.

По словам собеседника агентства, самолеты Москва - Пермь, Москва - Санкт-Петербург, Хабаровск - Москва, Сургут - Москва и Москва - Тюмень благополучно приземлились в пунктах назначения. Проверка показала, что никаких взрывных устройств на борту не было.