В России 12 млн человек живут без водопровода - Счетная палата

18:10 Источник: Интерфакс

Счетная палата РФ в преддверии Всемирного дня водных ресурсов сообщила, что в России, не считая Москвы и Санкт-Петербурга, более 12 млн человек живут без водопровода, более 11 млн - без качественной питьевой воды.

"Уточним, в 83 субъектах (не включены Москва и Санкт-Петербург) более 11 млн человек до настоящего времени не обеспечены качественной водой, а более 12 млн - не обеспечены услугами централизованного водоснабжения", - говорится в сообщении ведомства в преддверии Всемирного дня водных ресурсов.

Такие данные получены в рамках контроля за реализацией федерального проекта (ФП) "Чистая вода", входящего в нацпроект "Экология".

Пока, отметили в Счетной палате, "картина не радостная". "Мы видим, что "Чистая вода" не решает вопросов повышения качества питьевой воды для жителей населенных пунктов, не обеспеченных централизованным водоснабжением, хотя такая цель поставлена, в частности, в ФП не предусмотрен показатель роста качества питьевой воды для жителей таких населенных пунктов", - заявили в ведомстве.