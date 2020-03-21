Сергею Лаврову присвоено звание Героя труда
18:10 21.03.2020 Источник: Интерфакс
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда министру иностранных дел России Сергею Лаврову, сообщается в субботу на сайте Кремля.
"За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Лаврову Сергею Викторовичу - Министру иностранных дел Российской Федерации", - говорится в документе.
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