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НОВОСТИ

Сергею Лаврову присвоено звание Героя труда

18:10 21.03.2020 Источник: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда министру иностранных дел России Сергею Лаврову, сообщается в субботу на сайте Кремля.

"За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Лаврову Сергею Викторовичу - Министру иностранных дел Российской Федерации", - говорится в документе.

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