Британские ученые обнаружили еще один симптом COVID-19

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Люди с вызванным коронавирусом заболеванием COVID-19 могут перестать чувствовать вкус еды или различать запахи. К такому выводу пришли эксперты Британской ассоциации оториноларингологии (ENT UK), подчеркивая, что это может помочь определить наличие заболевания у пациентов, которые переносят его бессимптомно.

"Есть убедительные факты из Южной Кореи, Китая и Италии о том, что у значительного числа пациентов с доказанной инфекцией COVID-19 развилась аносмия/гипосмия (потеря/ снижение обоняния - прим. ТАСС), - говорится в заявлении, распространенном в субботу ENT UK. - В Германии сообщается, что более чем в двух из трех подтвержденных случаях имела место аносмия. В Южной Корее, где тестирование было более широко распространено, у 30% пациентов с положительным тестированием аносмия была главным симптомом при легких формах заболевания".