В Москве с 21-го апреля закрываются фитнес-центы и другие спортивные объекты

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доступ посетителей в столичные бассейны, фитнес-центры, аквапарки и другие объекты физической культуры и спорта с массовым посещением людей должен быть закрыт с 21 марта до особого распоряжения. Об этом говорится в сообщении столичного управления Роспотребнадзора.

"Руководители бассейнов, фитнес-центров, аквапарков и других объектов физической культуры и спорта города Москвы с массовым посещением людей вне зависимости от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы с 21 марта 2020 года обязаны прекратить допуск посетителей в бассейны, фитнес-центры, аквапарки и другие объекты физической культуры и спорта с массовым посещением людей до особого распоряжения", - говорится в сообщении.