Более 2 тыс новых случаев заражения COVID-19 зафиксированы в штате Нью-Йорк
19:30 21.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти американского штата Нью-Йорк за последние сутки зафиксировали 3254 новых случая заражения коронавирусом, общее число выросло с 7102 до 10 356. Об этом заявил в субботу на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо, трансляцию вели на его сайте.
"Общее число подтвержденный случаев теперь составляет 10 356", - сказал он. "В Нью-Йорке больше случаев заражения коронавирусом, чем в любом другом американском штате", - подчеркнул он.
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