0
0
131
НОВОСТИ

Андрей Воробьев поручил обсудить с руководством завода в Дмитрове оказание помощи людям

20:07 21.03.2020 Источник: НГ-Online

mo210320.jpg
Фото пресс-службы правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв взял на личный контроль ситуацию с пожаром на заводе в Дмитрове. К работам были привлечены более 50 единиц техники и свыше 150 человек. Задействованы два вертолета К-32 и один Ми-8 МЧС России, на место прибыл пожарный поезд. По предварительной информации погибших и пострадавших нет.

«Утром я отправил своего заместителя по региональной безопасности Романа Каратаева на место пожара, чтобы вместе с Министерством по чрезвычайным ситуациям и пожарными отработать тушение. Туда выехал мой заместитель по инвестициям Вадим Хромов для того, чтобы переговорить с владельцем и генеральным директором завода на счет того, как мы можем помочь людям. На заводе работает порядка 200-230 человек, - сказал Андрей Воробьёв. - Ситуацию мы держим на контроле и уверен, что пожарные справятся с тушением. Самое главное - никто не пострадал».

Огонь на Дмитровском опытном заводе алюминиевой и комбинированной ленты охватил 32 тыс. кв. м, обрушилась кровля. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Организован штаб, созданы 4 участка пожаротушения. Для забора проб воздуха на определение предельно допустимой концентрации вредных веществ выехал поисково-спасательный отряд Мособлпожспас.

«Тушение осложняется тем, что строение состоит из металлоконструкций и завести личный состав внутрь весьма рискованно. Поэтому действуем по периметру с высотных техник, работает авиация. Ни одно соседнее здание сейчас не попадает в зону риска, поскольку по всему периметру расставлены боевые расчеты. Думаю, будем работать больше суток», - сказал первый заместитель министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян.

Георгий Соловьев

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

21:15 21.03.2020
За сутки в Италии коронавирус унес 793 жизни
0
31
21:00 21.03.2020
Французские медики подают в суд на премьер-министра Эдуара Филиппа - СМИ
0
71
20:50 21.03.2020
Россия окажет Италии помощь в борьбе с коронавирусом - Кремль
0
88
20:30 21.03.2020
Пожар в Подмосковье. Открытое горение ликвидировано
0
111
19:50 21.03.2020
В Москве добавилось шесть новых случаев заражения COVID-19
0
142
19:30 21.03.2020
Более 2 тыс новых случаев заражения COVID-19 зафиксированы в штате Нью-Йорк
0
199
19:00 21.03.2020
В Москве с 21-го апреля закрываются фитнес-центы и другие спортивные объекты
0
230
18:50 21.03.2020
Британские ученые обнаружили еще один симптом COVID-19
0
332
18:10 21.03.2020
Сергею Лаврову присвоено звание Героя труда
0
271
18:10 21.03.2020
В России 12 млн человек живут без водопровода - Счетная палата
0
313

Возврат к списку