Андрей Воробьев поручил обсудить с руководством завода в Дмитрове оказание помощи людям
20:07 21.03.2020 Источник: НГ-Online
|Фото пресс-службы правительства Московской области
«Утром я отправил своего заместителя по региональной безопасности Романа Каратаева на место пожара, чтобы вместе с Министерством по чрезвычайным ситуациям и пожарными отработать тушение. Туда выехал мой заместитель по инвестициям Вадим Хромов для того, чтобы переговорить с владельцем и генеральным директором завода на счет того, как мы можем помочь людям. На заводе работает порядка 200-230 человек, - сказал Андрей Воробьёв. - Ситуацию мы держим на контроле и уверен, что пожарные справятся с тушением. Самое главное - никто не пострадал».
Огонь на Дмитровском опытном заводе алюминиевой и комбинированной ленты охватил 32 тыс. кв. м, обрушилась кровля. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Организован штаб, созданы 4 участка пожаротушения. Для забора проб воздуха на определение предельно допустимой концентрации вредных веществ выехал поисково-спасательный отряд Мособлпожспас.
«Тушение осложняется тем, что строение состоит из металлоконструкций и завести личный состав внутрь весьма рискованно. Поэтому действуем по периметру с высотных техник, работает авиация. Ни одно соседнее здание сейчас не попадает в зону риска, поскольку по всему периметру расставлены боевые расчеты. Думаю, будем работать больше суток», - сказал первый заместитель министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян.
Георгий Соловьев
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