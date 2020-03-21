В Москве добавилось шесть новых случаев заражения COVID-19
19:50 21.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Шесть случаев заражения новой коронавирусной инфекцией подтверждены в Москве за сутки, ранее было известно о 131 случае заболевания. Об этом сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В Москве подтверждены 6 новых случаев коронавируса. Среди заболевших есть ребенок, родители девочки ранее были госпитализированы в стационары. Ребенок находится на лечении в больнице им. Башляевой", - сказали в штабе.
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