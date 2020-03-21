Россия окажет Италии помощь в борьбе с коронавирусом - Кремль
20:50 21.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте подтвердил готовность оказать помощь Италии для борьбы с коронавирусом. Россия планирует направить в республику бригады специалистов, медоборудование и средства защиты, сообщила в субботу пресс-служба Кремля.
"Обстоятельно обсуждены ситуация вокруг пандемии коронавируса, а также предпринимаемые в обеих странах меры по противодействию распространению инфекции. Владимиром Путиным выражена поддержка руководству и народу Италии в связи с крайне тяжелой эпидемиологической обстановкой, сложившейся в Итальянской Республике", - говорится в сообщении.
Главы двух государств условились о тесном взаимодействии в борьбе с коронавирусом. "В ответ на обращение итальянской стороны президент России подтвердил готовность оперативно оказать необходимую помощь и изложил ее конкретные параметры. В частности, планируются поставки средств защиты, мобильных комплексов на базе "Камаза" для аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, медицинского и иного оборудования, а также направление бригад российских специалистов для практического содействия в наиболее пострадавших районах страны. Эти поставки будут осуществляться по линии Министерства обороны с задействованием самолетов Воздушно-космических сил Российской Федерации", - отмечает пресс-служба Кремля.
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