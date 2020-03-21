Французские медики подают в суд на премьер-министра Эдуара Филиппа - СМИ
21:00 21.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Коллектив французских медицинских работников подал в суд на премьер-министра страны Эдуара Филиппа и экс-министра здравоохранения Аньес Бюзен за бездействие в преддверии распространения коронавируса на территории Франции. Об этом в субботу сообщила газета "Фигаро".
По ее данным, жалоба была подана 19 марта в Суд Республики, который является единственным органом, рассматривающим иски к действующим членам правительства. Медработники обвиняют премьера и экс-министра в "правительственной лжи" и утаивании информации о ситуации с распространением COVID-19 на территории Франции.
В частности, они утверждают, что правительство было обязано начать запасать маски, тесты и другие необходимые материалы, когда узнало о возможных масштабах бедствия, однако оно этого не сделало. Адвокаты медработников ссылаются на интервью экс-министра Бюзен газете "Монд", в котором она утверждала, что, покидая свой пост еще в январе, знала "о надвигающемся цунами".
НОВОСТИ
- 21:15 21.03.2020
- За сутки в Италии коронавирус унес 793 жизни
- 20:50 21.03.2020
- Россия окажет Италии помощь в борьбе с коронавирусом - Кремль
- 20:30 21.03.2020
- Пожар в Подмосковье. Открытое горение ликвидировано
- 20:07 21.03.2020
- Андрей Воробьев поручил обсудить с руководством завода в Дмитрове оказание помощи людям
- 19:50 21.03.2020
- В Москве добавилось шесть новых случаев заражения COVID-19
- 19:30 21.03.2020
- Более 2 тыс новых случаев заражения COVID-19 зафиксированы в штате Нью-Йорк
- 19:00 21.03.2020
- В Москве с 21-го апреля закрываются фитнес-центы и другие спортивные объекты
- 18:50 21.03.2020
- Британские ученые обнаружили еще один симптом COVID-19
- 18:10 21.03.2020
- Сергею Лаврову присвоено звание Героя труда
- 18:10 21.03.2020
- В России 12 млн человек живут без водопровода - Счетная палата
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать