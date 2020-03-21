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Французские медики подают в суд на премьер-министра Эдуара Филиппа - СМИ

21:00 21.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коллектив французских медицинских работников подал в суд на премьер-министра страны Эдуара Филиппа и экс-министра здравоохранения Аньес Бюзен за бездействие в преддверии распространения коронавируса на территории Франции. Об этом в субботу сообщила газета "Фигаро".

По ее данным, жалоба была подана 19 марта в Суд Республики, который является единственным органом, рассматривающим иски к действующим членам правительства. Медработники обвиняют премьера и экс-министра в "правительственной лжи" и утаивании информации о ситуации с распространением COVID-19 на территории Франции.

В частности, они утверждают, что правительство было обязано начать запасать маски, тесты и другие необходимые материалы, когда узнало о возможных масштабах бедствия, однако оно этого не сделало. Адвокаты медработников ссылаются на интервью экс-министра Бюзен газете "Монд", в котором она утверждала, что, покидая свой пост еще в январе, знала "о надвигающемся цунами".

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