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За сутки в Италии коронавирус унес 793 жизни

21:15 21.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного новым коронавирусом, и его последствий составило почти 800 человек. Это новый антирекорд с момента начала эпидемии, жертвами которой в стране стали 4825 человек. Обновленные данные сообщил в субботу глава департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

"К сожалению, сегодня у нас 793 умерших. Но я хочу подчеркнуть, что мы не делим на умерших "с коронавирусом" и умерших "от коронавируса", - сказал Боррелли. Общее число инфицированных в стране на данный момент составляет 42681, на 4871 больше, чем днем ранее, уточнил он. Число вылечившихся превысило 6 тыс. человек. Всего с начала эпидемии коронавирусом в Италии заразились 53,5 тыс. человек.

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