Штраф за нарушение карантинных мер в Ломбардии повысили до 5 тыс. евро - СМИ
09:15 22.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти северной итальянской области Ломбардия повысили сумму штрафа за нарушение введенных в связи с распространением коронавируса карантинных мер до 5 тыс. евро. Об этом сообщила в субботу газета "Мессаджеро".
По данным издания, такая мера содержится в новом распоряжении губернатора Аттилио Фонтаны. Глава наиболее затронутого пандемией региона распорядился в том числе закрыть все государственные офисы, профессиональные студии, а также стройки, за исключением тех, которые касаются медицинских объектов, дорог и железнодорожных линий. Запрет также касается прогулок и занятий спортом на открытом воздухе даже в одиночестве.
За минувшие сутки только в Ломбардии от вызванного коронавирусом заболевания умерли 546 человек. В этой области, где 21 февраля была выявлена локальная вспышка заболевания, не снижаются темпы заражения.
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