Италия: Все производство продукции не первой необходимости закроется
10:45 22.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о закрытии в стране всех производственных предприятий, не производящих продукцию первой необходимости. Об этом он объявил в субботу вечером в обращении к нации, которое транслировалось в прямом эфире в "Фейсбуке".
"Мы решили закрыть во всей Италии всю производственную деятельность, гарантируя только продукцию первой необходимости", - сказал Конте.
"Санитарное чрезвычайное положение перерастает в чрезвычайное экономическое положение, но мы справимся", - добавил премьер. При этом он подчеркнул, что никакие ограничения не касаются работы продуктовых магазинов и аптек. Конте назвал эпидемию коронавируса "худшим кризисом после Второй мировой войны".
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