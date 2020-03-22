Московское метро не закроется из-за коронавируса - мэр
10:15 22.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Московский метрополитен не будет закрываться на фоне ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Метро вообще невозможно остановить. Метро технологически создано так, что поезда должны постоянно курсировать, прокачивать воздух, чтобы все сети были в надлежащем состоянии. Если мы остановим метро, потом полгода будем восстанавливать. Поэтому при любой ситуации метро будет работать, это чушь и глупости", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1", опровергнув таким образом появившиеся в средствах массовой информации слухи о подготовке властей к закрытию подземки.
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