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Московское метро не закроется из-за коронавируса - мэр

10:15 22.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Московский метрополитен не будет закрываться на фоне ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Метро вообще невозможно остановить. Метро технологически создано так, что поезда должны постоянно курсировать, прокачивать воздух, чтобы все сети были в надлежащем состоянии. Если мы остановим метро, потом полгода будем восстанавливать. Поэтому при любой ситуации метро будет работать, это чушь и глупости", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1", опровергнув таким образом появившиеся в средствах массовой информации слухи о подготовке властей к закрытию подземки.

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