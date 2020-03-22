Андрей Воробьев: Сейчас важно помочь тем, кто в этом нуждается - пенсионерам, малоимущим, многодетным семьям
10:40 22.03.2020
В Подмосковье волонтеры доставляют на дом продукты питания для одиноких пенсионеров и многодетных семей. Адресная помощь организована по поручению губернатора Андрея Воробьёва.
«Сейчас важно помочь тем, кто в этом больше всего нуждается: одинокие пенсионеры, малоимущие, нелегко и многодетным семьям, - сказал Андрей Воробьёв на своей странице в Instagram. - Я попросил глав организовать адресную помощь. Волонтеры поддержали нашу идею. Они привозят продукты, лекарства и другие важные товары нуждающимся. Спасибо вам за помощь, вместе мы сможем все!»
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