Андрей Воробьев: Сейчас важно помочь тем, кто в этом нуждается - пенсионерам, малоимущим, многодетным семьям

10:40

В Подмосковье волонтеры доставляют на дом продукты питания для одиноких пенсионеров и многодетных семей. Адресная помощь организована по поручению губернатора Андрея Воробьёва.

«Сейчас важно помочь тем, кто в этом больше всего нуждается: одинокие пенсионеры, малоимущие, нелегко и многодетным семьям, - сказал Андрей Воробьёв на своей странице в Instagram. - Я попросил глав организовать адресную помощь. Волонтеры поддержали нашу идею. Они привозят продукты, лекарства и другие важные товары нуждающимся. Спасибо вам за помощь, вместе мы сможем все!»