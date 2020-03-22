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Минобороны РФ подготовило 9 самолетов с вирусологами и оборудованием для отправки в Италию

11:45 22.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны РФ отправит в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом около 100 специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад с оборудованием. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в ведомстве.

"К вылету готова группа численностью около 100 человек, в состав которой вошли ведущие специалисты Минобороны России в области вирусологии и эпидемиологии, имеющие значительный международный опыт борьбы с эпидемиями, вместе с современным оборудованием по диагностике и проведению дезинфекционных мероприятий", - сказали в министерстве.

На военном аэродроме Чкаловский в Подмосковье готовы к переброске восемь врачебно-сестринских бригад, оснащенных необходимым медицинским оборудованием. Ранее в Минобороны отметили, что перевозить медиков и вирусологов будут 9 самолетов Ил-76.

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