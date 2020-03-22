Минобороны РФ подготовило 9 самолетов с вирусологами и оборудованием для отправки в Италию
11:45 22.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минобороны РФ отправит в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом около 100 специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад с оборудованием. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в ведомстве.
"К вылету готова группа численностью около 100 человек, в состав которой вошли ведущие специалисты Минобороны России в области вирусологии и эпидемиологии, имеющие значительный международный опыт борьбы с эпидемиями, вместе с современным оборудованием по диагностике и проведению дезинфекционных мероприятий", - сказали в министерстве.
На военном аэродроме Чкаловский в Подмосковье готовы к переброске восемь врачебно-сестринских бригад, оснащенных необходимым медицинским оборудованием. Ранее в Минобороны отметили, что перевозить медиков и вирусологов будут 9 самолетов Ил-76.
НОВОСТИ
- 12:15 22.03.2020
- При землетрясении в Хорватии погиб один человек - агентство
- 11:15 22.03.2020
- Митрополита в Греции за богослужение во время карантина задержала полиция
- 10:45 22.03.2020
- Италия: Все производство продукции не первой необходимости закроется
- 10:40 22.03.2020
- Андрей Воробьев: Сейчас важно помочь тем, кто в этом нуждается - пенсионерам, малоимущим, многодетным семьям
- 10:15 22.03.2020
- Московское метро не закроется из-за коронавируса - мэр
- 09:45 22.03.2020
- С 23 марта все международные авиарейсы в Пекин будут перенаправляться в 12 других городов Китая
- 09:30 22.03.2020
- Конгресс США включил в программу помощи при пандемии выплату пособий по безработице
- 09:15 22.03.2020
- Штраф за нарушение карантинных мер в Ломбардии повысили до 5 тыс. евро - СМИ
- 21:15 21.03.2020
- За сутки в Италии коронавирус унес 793 жизни
- 21:00 21.03.2020
- Французские медики подают в суд на премьер-министра Эдуара Филиппа - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать