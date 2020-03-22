Митрополита в Греции за богослужение во время карантина задержала полиция

11:15

Из-за нарушения запрета на службы в храмах, веденное из-за пандемии в Греции, задержан митрополит Кифирский Серафим, сообщает РБК со ссылкой на греческий портал.

Митрополит объясняет свои действия тем, что до него не дошел циркуляр архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима, в котором запрещалось проводить богослужения.



Полиция составила протокол на священнослужителя и отпустила, предупредив, что при следующем подобном нарушении его отдадут под суд. Материалы заведенного дела передадут в прокуратуру.