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При землетрясении в Хорватии погиб один человек - агентство

12:15 22.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один человек погиб в воскресенье в Загребе в результате землетрясения. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на представителя властей.

По его данным, ребенок был обнаружен под завалами обрушившегося здания.

Ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр информировал о произошедших в воскресенье землетрясениях магнитудой 5,3 и 5 с эпицентрами, располагавшимися неподалеку от столицы Хорватии. Рейтер сообщает также, что в результате ЧП в Загребе были повреждены строения, в городе наблюдаются проблемы с электроэнергией.

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