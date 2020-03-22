Иранскому духовному лидеру кажется странным предложение США о помощи с коронавирусом
13:15 22.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Предложение властей США о помощи Ирану в борьбе с коронавирусом звучит странно, поскольку Вашингтон сам испытывает сложности на этом направлении. Об этом заявил в воскресенье руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи.
"Руководители США несколько раз говорили, что готовы помочь нам лекарствами. Это очень странное высказывание.", - сказал он. Выступление политика транслировало государственное телевидение Ирана. По словам Хаменеи, "американцы сами испытывают сложности при ограничении [распространения] заболевания".
Он добавил, что "США обвиняют в создании этого вируса". "Я не знаю, насколько эти обвинения верны. Однако в ситуации, когда такие предположения существуют, какой мудрый человек примет от вас помощь?" - задался вопросом духовный лидер.
Он подчеркнул, что "опыт Ирана на протяжении 40 лет показал способность страны сопротивляться любого рода вызовам".
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