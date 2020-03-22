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В составе группы вирусологов в Италию летит разработчик защиты от биоагентов - Минобороны РФ

12:45 22.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство военных вирусологов и эпидемиологов, которых направляют для оказания помощи Италии, принимали непосредственное участие в ликвидации вспышек Африканской чумы свиней, Сибирской язвы, разработки вакцины против лихорадки Эбола и противочумных вакцин, в их числе специалист в сфере разработки средств защиты от биологических поражающих агентов вирусной природы. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ в воскресенье.

Как подчеркнули в министерстве, большинство направляемых в Италию специалистов являются ведущими экспертами в своей области.

"В состав группы также входит подполковник Вячеслав Кулиш, который является специалистом в сфере разработки средств защиты от биологических поражающих агентов вирусной природы. [Он] участвовал в разработке вакцин против лихорадки Эбола, противочумных препаратов. Эксперт в области вирусологии, организации и проведения специальной обработки, а также противоэпидемиологических мероприятий", - сказали в Минобороны.

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