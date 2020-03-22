Ужесточения карантинных мер в РФ в ближайшее время не будет

14:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Никакого жесткого карантина в России не будет вводиться в ближайшее время. Предпринимаемых мер достаточно для нынешнего уровня распространения инфекции, сообщили в воскресенье журналистам в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

"Никакого жестокого карантина в ближайшее время вводиться не будет. Предпринимаемый в настоящее время комплекс мер достаточен и в полной мере соответствует текущему уровню распространения инфекции на территории страны", - сообщили в штабе, отметив, что СМИ необходимо "аккуратнее" работать с разного рода источниками.







