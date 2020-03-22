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Узбекистан: За нахождение в общественных местах без маски введен штраф

15:45 22.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Узбекистана из-за пандемии нового коронавируса с 25 марта ввели штраф за нахождение в общественных местах без защитной медицинской маски. Об этом в воскресенье сообщили в оперативном штабе при правительстве республики.

"С 23 марта гражданам запрещается появляться в общественных местах Ташкента и областных центров без защитных медицинских масок, нарушение данного запрета будет штрафоваться", - говорится в сообщении в Телеграм-канале оперативного штаба. Отмечается, что данное решение принято специальной республиканской комиссией по подготовке программы мер по предотвращению и попаданию коронавируса на территорию Узбекистана.

Сообщается также, что размер штрафа за нахождение без маски в общественном месте составляет одну базовую расчетную величину (примерно 23 доллара - прим. ТАСС), при повторном аналогичном нарушении сумма штрафа составит уже 70 долларов.

По данным оперативного штаба, спецкомиссия приняла также решение, в соответствии с которым с 23 марта все предприятия и организации Ташкента должны отправить в отпуска сотрудников, "чье отсутствие не критично для деятельности", деятельность оставшегося персонала должна быть организована дистанционно.

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