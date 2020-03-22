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В Иране и ФРГ за сутки зарегистрировано более 1000 случаев заражения

14:15 22.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По данным института имени Роберта Коха, число случаев заражения коронавирусом в Германии выросло за сутки на 1,9 тыс. Общее число заразившихся в ФРГ, по официальным данным, составляет 18,6 тыс.

Накануне вечером "Фокус-онлайн" со ссылкой на собственный анализ данных, поступивших из федеральных земель ФРГ, давал цифру в 22 тыс. инфицированных. Дело в том, что те же самые сведения из разных регионов поступают в институт Коха с некоторой задержкой, поэтому изо дня в день его статистика отстает от статистики СМИ.

От последствий коронавируса в ФРГ умерли 55 человек, говорится в сводке института.

Число случаев заражения коронавирусом в Иране за сутки возросло на 1028, летальных исходов - на 129. Такие данные привел в воскресенье глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования Киянуш Джаханпур.

"За сутки зафиксировано 1028 новых случаев коронавируса в стране. Общее число составляет 21 638", - цитирует его телерадиовещательная корпорация ИРИБ. Представитель Минздрава добавил, что умерли 1685 человек. Ранее сообщалось о 20 610 заболевших и 1556 летальных исходах.

По его словам, "выздоровели, после заболевания, 7913 человека".

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