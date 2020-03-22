В Италию вылетел первый самолет с российскими вирусологами и оборудованием
13:30 22.03.2020
Первый самолет Ил-76 ВКС России вылетел с военного аэродрома «Чкаловский» с российскими военными специалистами и оборудованием в Итальянскую Республику для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.
Самолет доставит на авиабазу ВВС Италии «Практик де Маре» (30 километров юго-западнее г. Рим, Италия) передовую группу военных медиков, специалистов в области вирусологии и эпидемиологии с современным оборудованием по диагностике и проведению дезинфекционных мероприятий.
По готовности итальянской стороны задействованные самолёты военно-транспортной авиации ВКС России доставят в республику 8 мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование.
По информации Минобороны России
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