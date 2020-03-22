Из-за коронавируса РПЦ утвердила тексты особых молит

14:30

Священный Синод призвал всех «к усиленной молитве о преодолении болезни и о даровании сил борющимся с нею врачам» и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил тексты молитв, сообщается на официальном сайте РПЦ

«Во времена эпидемий Русская Православная Церковь всегда несла свое свидетельское служение, не отказывая никому в духовном окормлении и полноценном участии в Ее Таинствах, — отмечается в заявлении. — Мы призываем к сдержанности, сохранению трезвомыслия и молитвенного спокойствия, обращаем внимание на то, что верующему человеку не следует поддаваться панике и страхам, связанным с распространением непроверенной информации об инфекции. Вместе с тем, недопустимо легкомысленно относиться к коронавирусной инфекции, пренебрегать врачебными предписаниями, игнорировать профилактические меры, подвергая опасности заражения себя и окружающих».