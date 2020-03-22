В ряде регионов РФ построят дополнительные инфекционные боксы - вице-премьер
15:30 22.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство РФ приняло решение построить в ряде регионов дополнительные инфекционные боксы в связи с распространением коронавируса. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
"Чтобы быть готовыми к любому развитию событий, принято решение начать строить в ряде регионов дополнительные инфекционные боксы", - сказал он.
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