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Патриарх Кирилл посоветовал игнорировать призывы пренебрегать мерами по профилактики

15:15 22.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Призывы пренебрегать мерами по профилактике распространения коронавируса со ссылкой на религиозную веру распространяют люди, движимые зловредными мотивами, и верующие не должны им поддаваться. Об этом Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил в воскресенье в проповеди после литургии в Соборном храме святого благоверного князя Игоря Черниговского в Москве.

"Иногда делают люди зловредные, но именующие себя верующими, заявляющие: "Где же вера наша, если мы боимся инфекции?" Один мудрый человек, отвечая на эту нелепость, сказал: "А ты перекрестись, и спрыгни с пятого этажа! Ведь ты же этого не сделаешь, уповая на свою веру - почему ты сейчас людей подталкиваешь к тому, чтобы они нарушали те правила, которые нужно исполнять, ссылаясь на веру?" - сказал он.

Патриарх подчеркнул, что вера должна давать православным христианам силы преодолевать недуги и поддерживать близких. "Мы должны оставаться людьми, способными любить и помогать другим, и одновременно - достаточно сознательными и дисциплинированными, чтобы исполнять все то, что необходимо исполнять с точки зрения медицины", - обратился к верующим предстоятель Русской православной церкви.

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