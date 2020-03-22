В Литве почти закончились реагенты для проведения тестов на коронавирус

17:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Литва может столкнуться с нехваткой реагентов для проведения тестов на коронавирус, их осталось всего примерно на 700 исследований. Об этом сообщил в воскресенье в эфире литовского гостелерадио Эл-эр-тэ заведующий лабораторией Национального центра общественного здоровья Витаутас Зимницкас.

"Имеющихся реагентов хватит на 700 тестов. Часть из них будет использована уже сегодня. Надеемся, что резерв в ближайшее время будет пополнен", - сказал он. С начала пандемии коронавируса в Литве проведено около 2 тыс. исследований для выявления инфекции.

Как сообщал 17 марта Минздрав республики, с разными поставщиками достигнута договоренность о приобретении реагентов, достаточных для 60 тыс. тестов. Из них 10 тыс. должны были прибыть в Литву на текущей неделе, но этого не произошло. Еще 20 тыс. ожидались на следующей неделе. Поставки задерживаются в связи с проблемами с перевозками в результате ограничений на пересечение границ и даже их закрытия.