Из 61 нового случая заражения коронавирусос, 54 выявлено в Москве
16:45 22.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России выросло на 61 до 367 за последние сутки. Из новых случаев 54 зафиксированы в Москве, сообщили в воскресенье журналистам в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
"За последние сутки в России зарегистрирован 61 случай коронавирусной инфекции в 6 регионах. Распределение по регионам: Москва - 54 случая, Новгородская область - 1 случай, Кировская область - 2 случая, Архангельская область - 1 случай, Брянская область - 1 случай, Удмуртская Республика - 2 случая", - сообщили в штабе.
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