В Шереметьево поступило анонимное сообщение о пяти "минировании"
16:15 22.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Анонимное сообщение о "минировании" пяти внутрироссийских рейсов поступило в аэропорт Шереметьево. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"Неизвестный сообщил об угрозе взрыва на бортах самолетов, выполняющих рейсы Москва - Санкт-Петербург, Москва - Пермь, Москва - Самара, Москва - Уфа, Астрахань - Москва. Сообщение пришло на электронную почту Шереметьево", - сказал источник.
Он уточнил, что накануне угрозы взрыва коснулись 13 авиарейсов, а не восьми, как сообщалось ранее.
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