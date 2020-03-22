При взрыве боеприпаса в Мурманской области пострадали пятеро военнослужащих

17:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комиссия командования Северного флота проводит проверку по факту подрыва артиллерийского боеприпаса на объекте материально-технического обеспечения в Мурманской области, в результате которого получили травмы пятеро военнослужащих. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Северного флота.

"Комиссия командования Северного флота проводит проверку по факту получения травм военнослужащими одной из воинских частей материально-технического обеспечения. По предварительным данным, в результате нарушения требований безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ на технической территории складского комплекса произошел подрыв артиллерийского боеприпаса, в результате которого получили травмы пять военнослужащих" - сказали в пресс- службе.

"Пострадавшие были оперативно доставлены в военный госпиталь, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Угрозы жизни нет. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщили в Минобороны.