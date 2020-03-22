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Из-за коронавируса в крупнейших городах Сирии остановлены рейсовые автобусы

17:45 22.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Движение основного вида общественного транспорта - рейсовых автобусов - остановлено с воскресенья в нескольких крупнейших городах Сирии. Об этом в воскресенье сообщило сирийское агентство САНА.

Отмечается, что в рамках выполнения решений правительства по введению превентивных мер против распространения коронавируса, в отдельных городах "остановлено движение городских рейсовых автобусов до особого распоряжения властей". В данном случае речь идет о временном прекращении движения автобусов в крупнейших сирийских городах Алеппо, Хомс, Латакия и Тартус. Указанное решение пока не затронуло общественный транспорт в столице страны, Дамаске.

Накануне правительство Сирии приняло решение о прекращении с 23 марта работы большинства госучреждений до особого распоряжения властей в связи с угрозой распространения коронавируса. Как отметил сирийский премьер- министр Имад Хамис, будет остановлена работа всех предприятий государственного и частного сектора, кроме жизненно важных объектов и компаний, выпускающих продовольственную продукцию и лекарства. Кроме того, дано указание о закрытии всех торговых рынков и коммерческих структур, фирм по обслуживанию населения, социальных и культурных ассоциаций.

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