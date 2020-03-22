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В Петербурге скончался известный хореограф, народный артист РФ Николай Боярчиков

18:30 22.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Известный хореограф, народный артист РФ, лауреат государственной премии России Николай Боярчиков скончался в воскресенье в Петербурге на 85-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила ведущий специалист по музыкальным театрам Санкт-Петербургского отделения Союза театральных деятелей (СТД) России Елена Амербекян.

"Николай Николаевич тяжело болел. Днем ему стало плохо, его отвезли в больницу, где он скончался", - сообщила Елена Амербекян.

Николай Боярчиков - кавалер ордена Дружбы и ордена Почета. Трижды он удостаивался высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит". Государственную премию России он получил за создание балетов "Ромео и Джульетта" и "Слуга двух господ".

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