В Петербурге скончался известный хореограф, народный артист РФ Николай Боярчиков
18:30 22.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Николай Николаевич тяжело болел. Днем ему стало плохо, его отвезли в больницу, где он скончался", - сообщила Елена Амербекян.
Николай Боярчиков - кавалер ордена Дружбы и ордена Почета. Трижды он удостаивался высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит". Государственную премию России он получил за создание балетов "Ромео и Джульетта" и "Слуга двух господ".
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