В Германии запретят собираться более чем по двое, исключение составят семьи - агентство
19:30 22.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти договорились запретить людям собираться более чем по двое. Исключения будут сделаны для семей и людей, живущих под одной крышей, говорится в сообщении.
Официальной информации на этот счет пока нет. Как ожидается, канцлер ФРГ Ангела Меркель проинформирует общественность позже. Не исключено, что власти введут общефедеральный карантин и запретят выходить из дома без острой необходимости.
Число инфицированных в ФРГ превысило 20 тыс., от последствий коронавируса погибли 55 человек.
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