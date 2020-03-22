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В Германии запретят собираться более чем по двое, исключение составят семьи - агентство

19:30 22.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кабинет министров Германии и правительства федеральных земель по итогам телефонной конференции в воскресенье договорились ужесточить меры по противодействию распространению коронавируса. Об этом сообщило агентство ДПА со ссылкой на собственные источники.

Власти договорились запретить людям собираться более чем по двое. Исключения будут сделаны для семей и людей, живущих под одной крышей, говорится в сообщении.

Официальной информации на этот счет пока нет. Как ожидается, канцлер ФРГ Ангела Меркель проинформирует общественность позже. Не исключено, что власти введут общефедеральный карантин и запретят выходить из дома без острой необходимости.

Число инфицированных в ФРГ превысило 20 тыс., от последствий коронавируса погибли 55 человек.

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