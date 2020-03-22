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Собянин опроверг слухи о том, что в столицу вводят войска для борьбы с коронавирусом

20:30 22.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал дезинформацией распространяемые в соцсетях слухи о том, что в столицу якобы вводят войска для борьбы с распространением коронавируса. Об этом он сказал в документальном фильме "Коронавирус. Все, что нужно знать", вышедшем в эфире на Первом канале.

"Это просто домыслы или специально вброшенные фэйки. Вбрасывают фейк, что в Москву вводятся какие-то войска - полная чушь! <...> Близко ничего нет. Просто это кадры, заснятые с каких-то военных парадов или еще чего", - сказал Собянин.


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