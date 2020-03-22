Из-за контакта с инфицированным Меркель отправляется на домашний карантин

21:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправляется на домашний карантин, поскольку на днях контактировала с врачом, у которого впоследствии был выявлен коронавирус. Об этом сообщил в воскресенье представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.

"Канцлеру после сегодняшнего выступления перед прессой доложили, что врач, который делал ей в пятницу профилактическую прививку, сдал положительный тест на коронавирус", - говорится в сообщении.