0
0
29
НОВОСТИ

Из-за контакта с инфицированным Меркель отправляется на домашний карантин

21:05 22.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправляется на домашний карантин, поскольку на днях контактировала с врачом, у которого впоследствии был выявлен коронавирус. Об этом сообщил в воскресенье представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.

"Канцлеру после сегодняшнего выступления перед прессой доложили, что врач, который делал ей в пятницу профилактическую прививку, сдал положительный тест на коронавирус", - говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

20:30 22.03.2020
Собянин опроверг слухи о том, что в столицу вводят войска для борьбы с коронавирусом
0
129
19:30 22.03.2020
В Германии запретят собираться более чем по двое, исключение составят семьи - агентство
0
217
18:30 22.03.2020
В Петербурге скончался известный хореограф, народный артист РФ Николай Боярчиков
0
283
17:45 22.03.2020
Из-за коронавируса в крупнейших городах Сирии остановлены рейсовые автобусы
0
336
17:15 22.03.2020
При взрыве боеприпаса в Мурманской области пострадали пятеро военнослужащих
0
335
17:15 22.03.2020
В Литве почти закончились реагенты для проведения тестов на коронавирус
0
354
16:45 22.03.2020
Из 61 нового случая заражения коронавирусос, 54 выявлено в Москве
0
369
16:15 22.03.2020
В Шереметьево поступило анонимное сообщение о пяти "минировании"
0
365
15:45 22.03.2020
Узбекистан: За нахождение в общественных местах без маски введен штраф
0
436
15:30 22.03.2020
В ряде регионов РФ построят дополнительные инфекционные боксы - вице-премьер
0
427

Возврат к списку