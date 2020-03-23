В штатах Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон для борьбы с коронавирусом будет развернута Нацгвардия
07:40 23.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Соединенных Штатов подписали документы о развертывании Национальной гвардии в штатах Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон для борьбы с распространением коронавируса. Об этом заявил в воскресенье на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп.
"Штаты Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон уверены, что силы Национальной гвардии помогут эффективно бороться с данным кризисом. Мы подписали то [документы], что должны были, это вступило в силу, - сказал он. - Работаем с другими штатами <...>. Правительство через Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) на сто процентов покроет расходы, связанные с размещением подразделений Национальной гвардии, чтобы остановить вирус".
НОВОСТИ
- 08:30 23.03.2020
- Коронавирус не повлияет на старт эстафеты олимпийского огня - министр по делам Олимпиады
- 08:10 23.03.2020
- В японских школах могут снять карантинные меры и возобновить работу
- 07:50 23.03.2020
- Франция: Операторы связи готовы отслеживать абонентов в рамках контроля за соблюдением карантина
- 07:30 23.03.2020
- По данным ВОЗ в мире более 290 тыс заразившихся коронавирусом и более 12 тыс умерших
- 21:05 22.03.2020
- Из-за контакта с инфицированным Меркель отправляется на домашний карантин
- 20:30 22.03.2020
- Собянин опроверг слухи о том, что в столицу вводят войска для борьбы с коронавирусом
- 19:30 22.03.2020
- В Германии запретят собираться более чем по двое, исключение составят семьи - агентство
- 18:30 22.03.2020
- В Петербурге скончался известный хореограф, народный артист РФ Николай Боярчиков
- 17:45 22.03.2020
- Из-за коронавируса в крупнейших городах Сирии остановлены рейсовые автобусы
- 17:15 22.03.2020
- При взрыве боеприпаса в Мурманской области пострадали пятеро военнослужащих
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать