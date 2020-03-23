В штатах Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон для борьбы с коронавирусом будет развернута Нацгвардия

07:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Соединенных Штатов подписали документы о развертывании Национальной гвардии в штатах Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон для борьбы с распространением коронавируса. Об этом заявил в воскресенье на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп.

"Штаты Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон уверены, что силы Национальной гвардии помогут эффективно бороться с данным кризисом. Мы подписали то [документы], что должны были, это вступило в силу, - сказал он. - Работаем с другими штатами <...>. Правительство через Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) на сто процентов покроет расходы, связанные с размещением подразделений Национальной гвардии, чтобы остановить вирус".